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الاقتصادي

"المركزي السويسري" يعلن دعمه لـ"كريدي سويس"

أحد فروع «كريدي سويس» في سويسرا
16 مارس 2023 09:31

 أعلن بنك كريدي سويس السويسري المتعثر  اعتزامه اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك المركزي السويسري بعد وقت قصير من تراجع سعر سهمه إلى مستوى قياسي منخفض.

وقال كريدي سويس في بيان نشر في الساعات الأولى من صباح اليوم إن "كريدي سويس يتخذ تحركا حاسما لتعزيز سيولته النقدية بشكل احترازي، باعتزامه ممارسة خيار الاقتراض من البنك المركزي السويسري بما يصل إلى 50 مليار فرنك وفق آلية القرض المغطى بالإضافة إلى آلية سيولة قصيرة الأجل".

وأضاف البيان أن "كريدي سويس يعلن أيضا عروضاً من شركة كريدي سويس إنترناشونال لإعادة شراء بعض سندات الدين الرئيسية للحصول على سيولة بنحو 3 مليارات فرنك".

يأتي ذلك في حين تراجع سهم كريدي سويس أمس بنسبة 24ر24%  بعد أنباء عن عدم اعتزام أكبر مساهميه ضخ المزيد من الأموال فيه. وفي محاولة لتهدئة مخاوف السوق، قال البنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على السوق المالية السويسرية مساء أمس إنهما سيدعمان كريدي سويس بالسيولة المطلوبة إذا لزم الأمر.

وأضافا أنه لا توجد مؤشرات حاليا على وجود مخاطر تهدد المؤسسات المالية السويسرية بسبب انهيار البنكين الأمريكيين سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك مؤخرا.

وقال مصدر مطلع أمس إن كريدي سويس جروب طلب من البنك المركزي في سويسرا وهيئة الرقابة على السوق المالية إصدار بيان يعلن فيه دعمه للبنك.

المصدر: وكالات
كريدي سويس
البنك المركزي السويسري
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