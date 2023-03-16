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الاقتصادي

النفط يعوض بعض خسائره بعد هبوطه

موضوعية
16 مارس 2023 08:40

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، معوضة بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة، إذ هدأت الأسواق بعض الشيء بعد قرار الجهات التنظيمية السويسرية تقديم إنقاذ مالي لبنك كريدي سويس.

وبحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا، بما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 74.54 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 68.35 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من دولار في وقت سابق من جلسة الخميس.
وكانا قد هبطا أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر،2021، بعد أن تراجعا لثلاثة أيام متتالية. وفقد برنت ما يقرب من 10 بالمئة منذ إغلاق يوم الجمعة، بينما انخفض الخام الأميركي نحو 11 بالمئة.

 

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