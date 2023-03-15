مليار معاملة عبر الرابط الحكومي للخدمات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تجاوز عدد المعاملات عبر الرابط الحكومي للخدمات المليار معاملة، الأمر الذي يعكس مستوى التكامل والترابط في تقديم الخدمات الحكومية وترسيخ مفهوم الحكومة الشاملة لخدمة المتعاملين. وتعمل مبادرة «الرابط الحكومي للخدمات» على ربط خدمات الجهات الاتحادية والمحلية بشكل متكامل، مع إمكانية تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بهدف تقديم خدمات سريعة وانسيابية وعلى مدار الساعة لمختلف شرائح المتعاملين.

وقال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية: «يندرج الرابط الحكومي للخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية التي تعتمدها الهيئة بصفتها ممكّن التحول الرقمي على المستوى الاتحادي، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بجعل المتعاملين في قلب الاهتمام الحكومي، وتقديم خدمات تسهم في تعزيز سعادة المجتمع».