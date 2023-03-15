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معرض عجمان للاستثمار العقاري ينطلق الأسبوع المقبل

معرض عجمان للاستثمار العقاري ينطلق الأسبوع المقبل
16 مارس 2023 02:36

عجمان (وام) 

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برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنظم دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، معرض عجمان للاستثمار العقاري يومي 20 و21 مارس الحالي بقاعة الإمارات للضيافة، بمشاركة أبرز شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية، بالإضافة إلى أكبر المصارف والبنوك الوطنية، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في القطاع العقاري. وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن معرض عجمان للاستثمار العقاري يعد أحد أبرز الأحداث العقارية خلال عام 2023، وذلك لما له من تأثير وصدى إيجابيين في سوق العقارات بعجمان.

عجمان
حميد بن راشد النعيمي
الاستثمار العقاري
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