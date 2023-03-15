حاكم رأس الخيمة: تعزيز الاستدامة في قطاع السفر والسياحة

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دعم قضايا الحفاظ على البيئة، وتعزيز الاستدامة في قطاع السفر والسياحة، ركيزتان أساسيتان في استراتيجية رأس الخيمة وخططها التنموية الشاملة التي تنسجم مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها بعيدة الأمد الرامية إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لصناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، افتتاح فعاليات النسخة العاشرة من «قمة العرب للطيران» تحت شعار «الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي» في «مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات» برأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 600 من المسؤولين والخبراء ورواد الفكر في قطاع السفر والسياحة على مستوى الإمارات والدول العربية والعالم.

وقال سموه: «ستظل رأس الخيمة شريكاً فاعلاً في الدفع بكافة الجهود المحلية والإقليمية والعالمية التي من شأنها مواجهة التحديات العالمية واستكشاف الفرص في قطاع السفر والسياحة لتحقيق الاستدامة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي في الدولة والإمارة».

وأضاف سموه: «سعداء باستضافة ‹قمة العرب للطيران› للعام الثالث على التوالي، والتي تعد دليلاً على إيماننا بقدراتنا على المساهمة في إحداث تغيير نوعي على منهجيات ومفاهيم السفر حول العالم لجعله أكثر استدامة، ولترسيخ مكانة رأس الخيمة وجهة رائدة على مستوى المنطقة في السياحة المستدامة».

ودعا سموه إلى المزيد من تضافر الجهود لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أبرز محركات التنمية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من أحدث الابتكارات التقنية المتاحة، وإطلاق المبادرات المستقبلية لتعزيز استدامة القطاع والإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي.

وتسلط الجلسات الحوارية التفاعلية والكلمات الرئيسة في قمة العرب للطيران، التي تُنظم بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، الضوء على مفاهيم الحياد الكربوني في قطاعي الطيران والسفر، وأبرز التوجهات والتحديات والفرص التي يمكنها دفع النمو والتطور في هذا المجال.