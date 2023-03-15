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«اللولو» تفتتح فرعاً في دبي الجنوب

«اللولو» تفتتح فرعاً في دبي الجنوب
16 مارس 2023 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

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دشنت متاجر اللولو أحدث متاجرها في منطقة دبي الجنوب. افتتح الفرع خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية.
ويوفر المتجر الجديد البالغة مساحته 3100 متر مربع تشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة، الخضراوات، مستلزمات المطبخ، اللحوم الطازجة والمأكولات البحرية. ويتضمن المتجر قسم اللولو كونكت الذي يشمل أحدث المنتجات الإلكترونية والرقمية.
ويقع الهايبر ماركت الجديد في موقع استراتيجي في منطقة دبي الجنوب، ويوفر عدداً كبيراً من الخدمات والمرافق، بالقرب من مطار آل مكتوب الدولي ومجمع الأعمال. ويعد الموقع مجتمعاً متكاملاً يضم العديد من المشاريع السكنية المعروضة بنظام التملك الحر أو التأجير.
وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «نحن سعداء بتدشين متجر اللولو هايبر ماركت، أحد أكبر متاجر التجزئة الرائدة في الإمارات، والذي سيلبي حاجة المجتمع السكاني المتنامي في منطقة دبي الجنوب والمناطق المجاورة».
 وقال يوسف علي موسليام: «هدفنا الاستمرار في توافر تجربة تسوق عالمية الطراز من حيث الراحة والقيمة، ما يعزز مكانة اللولو كرائدة في قطاع التجزئة في دولة الإمارات».

اللولو
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