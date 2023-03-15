الإمارات الأولى عربياً والسادسة عالمياً بمؤشر الاتصال واللوجستيات

يوسف العربي (دبي)

حلت الإمارات، في الترتيب الأول عربياً، والسادس عالمياً ضمن «التقرير العالمي لمؤشر الاتصال واللوجستيات 2022» الصادر عن شركة خدمات الشحن العالمية «دي أتش أل».

وحصلت الإمارات على ما مجموعة 77 نقطة من أصل 100 نقطة، في حين، تصدر المؤشر كل من هولندا برصيد 85 نقطة، سنغافورة ثانيا 84 نقطة، بلجيكا 81 نقطة، سويسرا 79 نقطة، إيرلندا 77 نقطة.

171 دولة

ويقيس التقرير عدة مؤشرات وبيانات لناحية الخدمات اللوجستية من قائمة تضم 171 دولة ومنطقة جغرافية، أهمها: التدفقات التجارية، عدد السكان والكثافة السكانية، رأس المال، والمستوى المعلوماتي والرقمي وسهولة نشر البيانات والتواصل الرقمي.

وحلت الإمارات في المركز الرابع عالمياً على مؤشر أفضل الدول ترابطاً في خدمات الربط اللوجستي والمعلوماتي خلال السنوات العشرين الماضية، بعد كل من: ألبانيا، جورجيا، كما جاءت في المركز الثالث عالميا كأفضل الدول تدفقاً تجارياً والمرتبطة بالأنشطة المحلية بعد كل من سنغافورة وبلجيكا.

بينما حلت قطر في المركز الثاني عربياً و34 عالمياً، لبنان الثالث عربياً و41 عالمياً، السعودية الرابعة عربياً و44 عالمياً.

كما حلت الإمارات في المركز الخامس عالمياً من ناحية السعة التجارية، والمرتبة 34 عالمياً ضمن المؤشر العمق التجاري الكمي، والمركز الـ 20 عالمياً على مؤشر السكان.وأشار التقرير إلى أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية الواردات، وهم: الهند أولاً بحصة 20%، باكستان 8%، الصين 6%، السعودية 5%، الولايات المتحدة 4%، سلطنة عمان 4%، مصر 4%، اليابان 3% بنغلاديش 3% المملكة المتحدة 3%.

منشأة جديدة في أبوظبي

وقال جون بيرسون الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل - إكسبرس»: إن الشركة بصدد افتتاح منشأة جديدة لها في أبوظبي، حيث من المتوقع أن يتم ذلك في غضون شهر مايو المقبل.

وأضاف بيرسون: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك مقومات لوجستية كبيرة وبنية تحتية خدمية وتكنولوجية ورقمية متطورة جداً، يسهل على شركات عالمية مثل «دي أتش أل» التوسعات في السوق الإماراتية بفضل هذا التطور.

وأوضح بيرسون: ان الشركة بصدد تسيير مزيد من رحلات الشحن الجوي باتجاه دبي نظراً للزخم الاقتصادي والتجاري الكبير الذي تشهده دبي ودولة الإمارات بشكل عام وحجم الطلب على البضائع. وقال إن الشركة تسعى إلى تقليل البصمة الكربونية في دورة عملياتها من المنشأ وحتى الميل الأخير، حيث تسعى لطرح 12 طائرة «أليس» تعمل بالكهرباء بشكل كامل كتكملة لأسطول شاحنات نقل ودراجات تعمل بالبطاريات، وهي خطوة من شأنها تقليل الانبعاثات من الخدمات الجوية، وهي قادرة على حمل 1179 كيلوجراماً ويصل مداها إلى 815 كيلومتراً.