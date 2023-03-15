وزارة الاقتصاد: استدعاء 13.6 ألف سيارة في الدولة منذ بداية العام

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت وزارة الاقتصاد استدعاء 13.583 سيارة، بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة منذ بداية العام الجاري، لعيوب تصنيعية فيها، حيث تركزت الاستدعاءات في شهري يناير ومارس.

وبحسب الوزارة، تم استدعاء 13.232 سيارة لعدد من الطرازات المختلفة من سيارات «مرسيدس بنز» للأعوام 2001 – 2011 و2012-2020 و2021 المصنعة في ألمانيا، بالتعاون مع مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستدعاء لطرازات مختلفة من سيارات مرسيدس يرجع لتسرب الماء عبر المناطق الخلفية للمركبة ويتجمع بمرور الوقت في حوض العجلة الاحتياطية، إضافة إلى بعض المركبات يكون التلاصق بين اللوح الزجاجي مع إطار فتحة السقف المتحرك غير مطابقة للمواصفات.

وحول الطرازات الأخرى، لفتت الوزارة إلى أنه تم استدعاء 328 سيارة من سيارات فورد طرازات أف-سيريز سوبر ديوتي موديل 2016 المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع الطاير للسيارات وبريميير موتورز، لاستبدال الزنبرك الساعي.

وتم استدعاء أيضا 10 سيارات فورد طرازات برونكو موديل 2021 – 2022، بالتعاون مع الطاير للسيارات وبريميير موتورز، نتيجة عدم تركيب في بعض السيارات حساسات الاصطدام الجانبية كما ينبغي، الأمر الذي يؤدي إلى فشلها في التعرف على بعض حالات الاصطدام الجانبي، حيث من الممكن أن تتسبب القراءات المغلوطة لهذه الحساسات في تفعيل الوسائد الهوائية عن غير قصد أو حتى عدم تفعيلها وقت اللزوم، مما يزيد مخاطر الإصابة أثناء الحوادث، وفقاً للوزارة.

وبينت الوزارة أنه تم استدعاء 13 سيارة «جي إم سي تيرين» للعام 2022 المصنعة في المكسيك، بالتعاون مع وكالتي الكندي للسيارات وبن حمودة للسيارات، لخلل في مضخة الوقود.