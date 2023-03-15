«المركزي الإماراتي» و«الاحتياطي الهندي» يوقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبنك الاحتياطي الهندي، أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب المشتركة في مجال التقنيات المالية الحديثة وتمكين استخدام الابتكارات في الخدمات المالية.

وتشمل المذكرة، تعزيز التعاون والحوار بشأن تطبيقات التقنية المالية الحديثة والمعاملات المالية باستخدام العملة الرقمية للبنوك المركزية وأنظمة الدفع الرقمي المختلفة، وتوطيد تبادل المعلومات المتعلقة بالابتكار المالي الرقمي ذي الصلة بأغراض التكنولوجيا المالية في أسواق البلدين. بالإضافة إلى تسهيل التعاون الفني والتقني بين الطرفين عبر تبادل الخبرات والمعارف، بما في ذلك الدراسات، والأبحاث المشتركة، وزيارات العمل، للارتقاء بالمهارات الفنية للعاملين في كلا الجانبين. وسيعمل الطرفان على بحث إمكانية المشاركة بمشروعات التقنية المالية المبتكرة مثل، إجراء تجربة إثبات مفهوم لحالات استخدام عمليات الدفع عبر الحدود باستخدام العملة الرقمية للمصارف المركزية. وتُسهم التجارب المشتركة وتبادل الخبرات بين مصرف الإمارات المركزي والبنك الاحتياطي الهندي، في تطوير القطاع المالي في البلدين، وإيجاد حلول مالية مبتكرة في المدفوعات والخدمات المالية لتسهيل المعاملات.

وقع المذكرة، سيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وأجاي كومار تشودري، المدير التنفيذي للبنك الاحتياطي الهندي.