8 مكاتب خارجية لمكتب أبوظبي للاستثمار

طوكيو (وام)

أكد المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، أن المكتب يعمل منذ عامين نحو التوسع خارج دولة الإمارات، ونجح خلال تلك الفترة في افتتاح 8 مكاتب تمثيلية في عدد من العواصم الاقتصادية العالمية. وقال الشامسي: «إن الهدف من إطلاق برنامج الابتكار عام 2020 هو جذب المزيد من الشركات التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، لتحقيق المزيد من التنمية ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي بأبوظبي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن البرنامج استطاع حتى الآن تحقيق نتائج إيجابية، ونجح في استقطاب 49 شركة، ليصل إجمالي قيمة الحوافز المقدمة في إطار البرنامج حتى الآن إلى 1.3 مليار درهم».