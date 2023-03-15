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«ديار» تطلق مشروعاً سكنياً بـ1.1 مليار درهم

«ديار» تطلق مشروعاً سكنياً بـ1.1 مليار درهم
16 مارس 2023 02:35

دبي (الاتحاد) 

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أطلقت ديار للتطوير، أول مشروعاتها الخاصة على واجهة بحرية، ماركاسا، بقيمة 1.1 مليار درهم، حيث يشغل موقعاً مميزاً في مدينة دبي الملاحية بالقرب من المدينة القديمة والمركز المالي في دبي ومنطقة جميرا. كما يمكن الوصول خلال مدة لا تتجاوز عشر دقائق إلى قلب مدينة دبي ومعالمها الشهيرة، مثل دبي مول وبرج خليفة. 
وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: «نتطلع إلى إطلاق ماركاسا، البرج السكني الجديد والذي يمثل نقلةً نوعيةً في مفهوم الحياة العصرية ويُرسي معايير جديدة للفخامة والابتكار في المنطقة».

ديار للتطوير
دبي
مدينة دبي الملاحية
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