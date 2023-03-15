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الاقتصادي

«قمة مجتمع المعلومات» تعرض «رحلة الإمارات الرقمية»

أعضاء الوفد الإماراتي خلال المنتدى
15 مارس 2023 20:32

جنيف (الاتحاد) شهد منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2023 المنعقد في جنيف جلسة خاصة بالتجربة الإماراتية تحت عنوان "الرحلة الرقمية لدولة الإمارات، من الهوية الرقمية إلى التطبيقات الذكية الكبرى وما بعدها".

شارك في الجلسة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وعدداً من أعضاء الوفد الإماراتي إلى المنتدى. ومن أبرز المشاركين في الجلسة الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بودجان.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار في كلمته الترحيبية إن رحلة الاتصالات والتحول الرقمي في دولة الإمارات تلخص تجربة الإمارات نفسها، حيث أن الانضمام للاتحاد الدولي للاتصالات كان من القرارات الأولى لحكومة الاتحاد، وذلك بعد أشهر قليلة من تأسيس الدولة. وأضاف: "منذ ذلك الوقت اتضح مدى اهتمام حكومة الدولة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في صنع المستقبل، وتكلل هذا الاهتمام بعدد من المشاريع الاستراتيجية اللاحقة من بينها إرساء بنية تحتية شاملة للألياف الضوئية، وإقامة أول حكومة إلكترونية في المنطقة، وما تلا ذلك من ريادة في العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة".

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وسلطت الجلسة الضوء على عدد من المشاريع الرقمية لكل من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، من بين تلك المشاريع الشبكة الرقمية الاتحادية والهوية الرقمية ومنصة التحقق الرقمي، ومن بينها أيضاً تطبيق "تم" التابع حكومة أبوظبي وتطبيق "دبي الآن" الصادر عن دبي الرقمية. كما جرى التطرق لمشاريع في مجال الأمن السيبراني مثل مبادرة "نبض الأمن السيبراني" الصادرة عن مجلس الأمن السيبراني.

وسلطت ورشة الدولة الضوء على دور الهيئة كممكن للتحول الرقمي على المستوى الاتحادي بما في ذلك تطوير الخدمات المركزية كالهوية الرقمية والشبكة الاتحادية ومنصة التحقق الرقمي. وتعد الهوية الرقمية مبادرة وطنية جامعة أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالاشتراك مع كل من هيئة أبو ظبي الرقمية ودبي الرقمية، وهي تهدف إلى إتاحة الوصول السريع والسهل إلى الخدمات الحكومية وغير الحكومية من قبل مختلف شرائح المتعاملين وعلى مدار الساعة. وقد بلغ عدد المستفيدين من تطبيق الهوية الرقمية إلى اكثر من 5 ملايين شخص.

ويعد منتدى القمة الحكومية لمجتمع المعلومات أحد الفعاليات الرئيسة للقمة، وهو ينعقد سنوياً لمتابعة جهود الدول في تطبيق أهداف خطوط العمل والتنمية المستدامة.

ماجد المسمار
هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
الاتحاد الدولي للاتصالات
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