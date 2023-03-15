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الاقتصادي

«المالية» تستعرض أبرز مشاريعها ومبادراتها الذكية

وفد الدولة المشارك في المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات
15 مارس 2023 20:18

جنيف (الاتحاد) - شاركت وزارة المالية ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات 2023، والذي انطلقت أعماله مؤخراً ويستمر لغاية 17 مارس الحالي، في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات (CICG) في مدينة جنيف في سويسرا.

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وتأتي مشاركة الوزارة بهدف تسليط الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي خاصة منصة المشتريات الرقمية، فضلاً عن تعزيز التواصل والشراكات مع الجهات المشاركة والإطلاع على المشاريع الناجحة المقدمة من الدول الأخرى. وتعليقاً على المشاركة، أشارت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إلى أهمية مشاركة الوزارة في المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات 2023 الذي يعد أكبر تجمع سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية في العالم، ومنصة هامة لتبادل أفضل التجارب والممارسات في المجال الرقمي. وقالت الأميري: «تأتي مشاركة وزارة المالية في المنتدى انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين مختلف الدول الفاعلة في كافة القطاعات الحيوية، وتأكيداً على أهمية تعزيز التواصل والتعاون مع الشركاء العالمين من القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها مساهماً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وزارة المالية
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