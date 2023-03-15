الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«موانئ أبوظبي» تنشئ محطة بحرية في الكونغو

محمد الشامسي ودينيس كريستيل يوقعان الاتفاقية
15 مارس 2023 20:16

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية مع وزارة التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو لتطوير محطة جديدة متعددة الأغراض في«بوانت نوار» في جمهورية الكونغو.

وبموجب هذه الاتفاقية، تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي الحق الحصري بالاستثمار في تطوير وتشغيل وإدارة محطة «نيو مول»، والتي ستقوم بمناولة الحاويات والبضائع العامة، والسائبة وغيرها من البضائع الأخرى.

كما توفر المجموعة خدمات رقمية وحلول تقنية من شأنها تعزيز كفاءة المنشأة الجديدة، ويتضمن ذلك مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل لنافذة موحدة، وتطوير البرمجيات، والهندسة الرقمية، وتحليلات الأعمال، ودعم العمليات الرقمية، والتحول الرقمي.

تمتد صلاحية هذه الاتفاقية المبدئية لمدة سنة من تاريخ توقيعها، وتؤدي إلى إبرام اتفاقية امتياز رهناً بالتقييم الدقيق للجوانب الفنية والقانونية والتجارية والبيئية.

وتعد مدينة «بوانت نوار» المركز التجاري الرئيسي لجمهورية الكونغو، ويضطلع ميناءها بدور رئيسي في رفد اقتصاد ونمو الكونغو والمنطقة ككل.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يبحث مع سفراء مالطا والمالديف والكونغو الديموقراطية تعزيز التعاون
خالد بن محمد بن زايد يلتقي براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت

ويتطلع الطرفان إلى أن يسهم هذا التعاون في حفز حركة التجارة وتحسين قنوات الربط مع جمهورية الكونغو، التي تطبق حالياً خطة تنمية وطنية جديدة ترتكز على تنمية اقتصاد قوي ومتنوع وشامل.

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، حرص المجموعة على مواصلة توسيع حضورها وعملياتها العالمية، من خلال العمل مع الشركاء حول العالم لتطوير موانئ ومرافق بحرية ولوجستية عالمية المستوى في العديد من المراكز التجارية الرئيسية. وقال: «يحمل تطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء بوانت نوار إمكانات كبيرة وواعدة، خاصة إذا ما نظرنا إلى الدور الرئيسي للميناء في قطاع الطاقة».

وأضاف: «نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل لخطط توسعنا العالمي، الأمر الذي مكننا من الاستفادة من هذه الفرصة المتميزة، كما نثمّن ثقة حكومة جمهورية الكونغو في قدراتنا والتزامنا بتسخير خبراتنا لدعم خطتها الوطنية للتنمية».

من جانبه، قال دينيس كريستيل ساسو نغيسو، وزير التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية الكونغو: «لقد نجحت مجموعة موانئ أبوظبي خلال فترة قياسية في بناء سمعة متميزة في مجال تطوير موانئ ومرافق بحرية حديثة مدعومة بالابتكار، ونحن مسرورون بالعمل معها من أجل تطوير المنشأة الجديدة في ميناء بوانت نوار».

وأضاف: «إن الخبرة الكبيرة والشبكة العالمية الواسعة لمجموعة موانئ أبوظبي ستسهم بالتأكيد في إضافة قيمة كبيرة إلى جهودنا الرامية إلى جعل ميناء»نيو مول«في بوانت نوار أحد أفضل الموانئ أداءً على الساحل الغربي الأوسط للقارة الإفريقية». 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
موانئ أبوظبي
محمد جمعة الشامسي
الكونغو
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
الإمارات
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©