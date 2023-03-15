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الاقتصادي

«العربية أبوظبي» تدشن أولى رحلاتها إلى كالكوتا الهندية

خلال الاحتفال بتدشين الوجهة الجديدة
15 مارس 2023 20:14

دشنت «العربية أبوظبي»، أولى رحلاتها إلى مدينة كالكوتا في الهند، بحدث أقيم في مطار أبوظبي الدولي. وتنطلق الرحلة الجديدة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار كالكوتا ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الاثنين والأربعاء والسبت.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسعدنا تدشين أولى رحلات «العربية أبوظبي» إلى مدينة كالكوتا، فهي إضافة رئيسية إلى شبكة خطوطنا وخيارات الوجهات المتاحة أمام المسافرين في الدولة. ويؤكد إطلاق هذه الخدمة الجديدة التزامنا المتواصل بالتوسع نحو وجهات جديدة لتلبية احتياجات عملائنا. ونود بهذه المناسبة أن نشكر شركاءنا لدعمهم المستمر، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا الجديدة».

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وقالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «نحن متحمسون للغاية لرؤية النمو الذي تشهده رحلاتنا إلى الهند، حيث أصبحت مدينة كالكوتا النابضة بالحياة، هي الوجهة السابعة لرحلات شركة العربية للطيران المنطلقة من مطار أبوظبي الدولي اعتباراً من اليوم. كما يعكس هذا النمو الإمكانات التي تتمتع بها أبوظبي كوجهة وموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب».

وتواصل «العربية أبوظبي» التزامها بتلبية احتياجات عملائها من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية من وإلى أبوظبي، لتصل إلى 34 وجهة مباشرة من مطار أبوظبي الدولي. وتمثل الخدمة الجديدة إلى كالكوتا الوجهة السابعة للناقلة في الهند بعد كوتشين وكاليكوت وتريفاندروم وتشيناي ومومباي وأحمد أباد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العربية للطيران أبوظبي
مطار أبوظبي الدولي
الهند
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