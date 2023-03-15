انضمام 14 شريكاً فيتنامياً إلى الجواز اللوجستي العالمي

دبي (الاتحاد) رحبت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، بانضمام 14 شريكاً فيتنامياً إلى برنامج الولاء العالمي للشحن، بهدف تعزيز حركة الأعمال اللوجستية وتوفير المزايا التشغيلية للتجار ووكلاء الشحن الفيتناميين.

وجاءت هذه الاتفاقيات ثمرة التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، وجمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية، وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في فيتنام.

تم تدشينه في عام 2020، يضم الجواز اللوجستي العالمي حالياً شركاء استراتيجيين في 29 مركزاً تجارياً عالمياً في أكثر من 45 بلداً حول العالم، بهدف تقديم مزايا مصمّمة خصيصاً للأعضاء المنضمين إلى البرنامج، من أجل تخفيض التكاليف وتوفير الوقت والتخلّص من الحواجز التجارية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام حركة التجارة متعددة الوسائط وتسهيل مسار نقل البضائع للتجار والوصول بها إلى الأسواق العالمية.

جرى توقيع الاتفاقيتين في مدينتي هانوي وهو تشي منه، من قبل عبدالله السويدي، مدير مراكز التجارة العالمية والشركاء في الجواز اللوجستي العالمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والممثلين من القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات اللوجستية، بحضور بدر عبدالله بن سعيد المطروشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتران هوانغ هاي، نائب المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، ولي دوي هايب، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال اللوجستية الفيتنامية، وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.

وقام وفد الجواز اللوجستي العالمي بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة في مدينة «هانوي» مع الخطوط الجوية الفيتنامية «فيتنام إيرلاين»، والشركة المساهمة للتجارة والنقل بالسكك الحديدية، وشركة «تي آند واي سوبربورت فينه بهوك» المساهمة (فيتنام سوبربورت)، ومجلس فيتنام لوكلاء الشحن، وجمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية.

كذلك تم التوقيع على اتفاقيات أخرى في مدينة «هو تشي منه» مع شركة «تي آند إم فوروردينغ ليمتد»، وشركة «آسيان كارجو جيتواي» المساهمة، وشركة «دي تي كيه لوجستيكس سوليوشينز ليمتد»، وشركة «فيت جت» للطيران المساهمة، وشركة «سوترانس لوجستيكس ون مامبر ليمتد»، وشركة «لوتس جوينت فنتشر» (لوتس بورت)، وشركة «جيماديبت كوربوريشن»، ومحطة حاويات «سايغون بريمير» (إس بي سي تي)، وشركة «سايغون بورت» المساهمة (إس جي بي).

ومع هذه الاتفاقيات الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي لشركاء البرنامج في فيتنام إلى 20 شريكاً استراتيجياً.

وقال بدر المطروشي: «تمثل دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين حوالي 8 مليارات دولار في العام الماضي. ومع طرح مبادرات متميزة مثل الجواز اللوجستي العالمي، سنشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بشكل أكبر من خلال تعزيز المزايا الاقتصادية والتجارية للشركاء الأعضاء ضمن شبكته. وبالتالي، نتوقع إقبالاً متزايداً من الشركاء للانضمام إلى المبادرة، فيما نتطلع للعمل بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية والهيئات الحكومية الفيتنامية الأخرى، بما يدفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدماً إلى مستويات أشمل وأرحب».