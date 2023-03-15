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الاقتصادي

الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة تأثره بإفلاس بنك سيليكون فالي

بنك سيليكون فالي
15 مارس 2023 19:54

قالت ميريد مكجينيس مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي، إن بنك سيليكون فالي له حضور محدود في الاتحاد الأوروبي، لكن انهياره يبرز سبب حاجة البنوك الأجنبية التي تخضع لقواعد تنظيمية بسيطة إلى استيفاء قواعد أكثر صرامة داخل التكتل.

وأضافت أمام البرلمان الأوروبي «حضور بنك سيليكون فالي في الاتحاد الأوروبي محدود للغاية ونحن على صلة بالسلطات الرقابية ذات الصلة».

«لذلك يبدو الأثر المباشر لانهيارات هذه البنوك على الاتحاد الأوروبي محدوداً».

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المصدر: وكالات
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