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الاقتصادي

النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات قوية للطلب

موضوعية
15 مارس 2023 08:37

 ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء بعد هبوط كبير الجلسة الماضية إذ ساعدت توقعات قوية من منظمة أوبك للطلب من الصين على تعويض ضعف ثقة المستثمرين في أعقاب انهيار بنكين أميركيين في الآونة الأخيرة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 78.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0058 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70 سنتا، أي بنسبة واحد بالمئة، إلى 72.03 دولار للبرميل. وخسر خاما القياس أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

 

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المصدر: وكالات
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أسعار النفط
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