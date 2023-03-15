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الاقتصادي

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

سبائك من الذهب
15 مارس 2023 10:13

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، نتيجة ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأميركية بينما يُقيم المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأميركية بعدما أظهر تقرير أسعار المستهلكين أن التضخم ما زال مرتفعا.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1901.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0052 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار المهم في وقت سابق من الجلسة. وخسرت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 1905.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا على حائزي العملات الأخرى. وكذلك زاد العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر فائدته الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل ومرة أخرى في مايو، بعدما أظهر تقرير حكومي أن التضخم في الولايات المتحدة ظل مرتفعا في فبراير،ومع انحسار المخاوف من وقوع أزمة ممتدة في قطاع البنوك.
وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.67 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 981.69 دولار والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1496.61 دولار.

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المصدر: وكالات
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