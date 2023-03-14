1.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.8 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و307.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 378.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.5 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9486.3 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9576.26 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3304.43 نقطة.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بسيولة 345.3 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» جاذباً 172.7 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة 103.9 مليون درهم.

وعلي صعيد آخر، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ اعتباراً من 17 مارس الجاري.

وذكر السوق، في تعميم أمس، أن فترة الحظر ستستمر حتى إفصاح الشركات المدرجة بشكل كامل عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري.