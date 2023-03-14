«إيميرج» و«ميرال» تدشنان مشروع طاقة شمسية بقدرة 7 ميجاواط

أبوظبي (الاتحاد)

قامت شركة «إيميرج»، المشروع المشترك بين شركتي أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«إي دي إف»، وشركة ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، بتدشين مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 7 ميجاواط عند الذروة على سطح مبنى «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: «يمثل تعزيز استراتيجيات الاستدامة جزءاً أساسياً من رؤية ميرال طويلة الأمد. كما يعتبر مشروع الطاقة الشمسية على سطح مبنى (عالم وارنر براذرز أبوظبي) خطوة مهمة ضمن هذه الجهود، حيث سيوفر لنا نظام طاقة آمناً وموثوقاً ويساعدنا في مساعينا لخفض بصمتنا الكربونية، فضلاً عن المساهمة في مواجهة التغير المناخي. وإننا سعداء بالشراكة مع ايميرج وتحقيق التحول نحو عمليات أكثر استدامة وذات انبعاثات كربونية أقل».

من جانبه، قال خالد بالليث، رئيس مجلس إدارة شركة «إيميرج»: «يشكل اعتماد تقنيات الطاقة المتجددة ضمن القطاعين التجاري والصناعي عاملاً ضرورياً لتحقيق تطلعات وأهداف دول المنطقة والعالم الخاصة بخفض وإزالة الكربون. وقد قامت (مصدر) بالتعاون مع شركائها في (إي دي إف) بإطلاق شركة (إيميرج) بهدف توفير حلول الطاقة المتجددة لمؤسسات القطاع الخاص».

وقال لوك كويشلين، الرئيس التنفيذي، «اي دي اف الشرق الأوسط»: «يضطلع القطاع الخاص بدور أساسي في الوصول إلى مزيج طاقة خالٍ من الانبعاثات الكربونية. ولا شك أن شراكتنا الناجحة مع كل من (مصدر)، من خلال الشركة المشتركة (ايميرج)، وشركة (ميرال)، من شأنها تحفيز المزيد من العملاء من القطاعين التجاري والصناعي ليصبحوا مستهلكين ومنتجين للطاقة».

وقال ميشيل أبي صعب، مدير عام شركة «إيميرج»: «نحن فخورون بتدشين مشروع نظام الطاقة الشمسية على سطح مبنى (عالم وارنر براذرز أبوظبي)، الذي يعكس القيمة الاقتصادية والبيئية للطاقة الشمسية. وإننا نتطلع إلى تنفيذ المزيد من هذه المشاريع التي تسهم في الحد من الانبعاثات الخاصة بالمباني في دولة الإمارات».