«أبوظبي للصادرات» يشارك في مؤتمر «تي. إكس. إف»

دبي (الاتحاد)

شارك مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في مؤتمر «تي. إكس. إف» منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، للعام الثاني على التوالي، وذلك بهدف استكشاف الفرص المتاحة لتنمية وتوسيع القدرات التصديرية للمنتجات الإماراتية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، إن مشاركتنا في مؤتمر «تي. إكس. إف» منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تشير إلى أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به مكتب أبوظبي للصادرات لتطوير قطاع التصدير الإماراتي. وأضاف: «يأتي التزامنا بالعمل من أجل التنمية المستدامة أكثر من أي وقت مضى، خاصة أننا سنشهد خلال شهر نوفمبر المقبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات»، لافتاً إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات سيركز جهوده لتعزيز هذه المهمة من خلال تسهيل تصدير السلع والخدمات. وأكد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، أهمية الحدث بالنسبة لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما وأن دولة الإمارات تتطلع إلى قطاع التصدير كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.