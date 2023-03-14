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الاقتصادي

أكبر عملة مشفرة تقفز لأعلى مستوياتها منذ يونيو 2022

العملات المشفرة تتجاهل أزمة انهيار مصارف أميركية
14 مارس 2023 21:48

ارتفع سعر عملة البتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر اليوم الثلاثاء محققة مكاسب تجاوزت 30 بالمئة خلال أربعة أيام ومتجاهلة التخبط الذي تعاني منه الأسواق العالمية بعد انهيار بنك سيليكون فالي نهاية الأسبوع الماضي مما أدى إلى ترجيح التوقعات بعدم ارتفاع أسعار الفائدة بالمعدل الذي كان مخططا.
وقفزت عملة بتكوين نحو 9.6 بالمئة إلى 26.533 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022 محققة مكاسب لليوم الرابع على التوالي.
وانتعشت العملات المشفرة الرئيسية مؤخرا بعد أن أعلنت السلطات الأميركية عن خطط للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي.
وساعدت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأميركية في استقرار عملة يو.إس.دي.سي الرئيسية التي كانت تمتلك الشركة المصدرة لها ودائع بقيمة 3.3 مليار دولار في بنك سيليكون فالي. ويُنظر إلى استقرار عملة يو.إس.دي.سي على أنه أمر إيجابي لقطاع التشفير ككل.
وتمكنت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة، من تجاوز الأزمة الناجمة عن انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر مؤخرا.

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المصدر: رويترز
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