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الاقتصادي

مطار دبي الأول عالمياً في السعة المقعدية

مسافرون عبر مطار دبي
14 مارس 2023 20:56

مصطفى عبدالعظيم (دبي) كشفت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى نحو 4.65 مليون مقعد مجدول خلال مارس 2023، ليحتفظ «دبي الدولي» بذلك، بمركزه الأول كأكبر مطارات العالم في السعة المقعدية المجدولة للرحلات الدولية.

وأظهرت بيانات المؤسسة المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران احتفاظ مطار دبي الدولي، بمركزه الأول بفارق وصل إلى نحو أكثر من 870 ألف مقعد، مقارنة مع مطار «لندن هيثرو»، الذي سجل أكثر من 3.7 مليون مقعد خلال مارس 2023. وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي، الذي سجل نحو 5 ملايين مقعد خلال مارس الجاري، وقلص «دبي الدولي» الفارق مع «هارتسفيلد أتلانتا» بنحو 400 ألف مقعد على أساس شهري.

وبينت المؤسسة الدولية أنه على صعيد إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، فإن مطار دبي الدولي قفز إلى المركز الثاني خلال العامين الماضي والجاري على أساس شهري، مقارنة بالمركز الثالث في عام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة.

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