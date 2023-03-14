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الاقتصادي

الذهب يفقد بريقه وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

سبائك من الذهب
14 مارس 2023 16:11

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء منهية المكاسب الكبيرة التي سجلتها وسط أزمة البنوك الأميركية، فيما انتعش الدولار مع ترقب المتداولين لبيانات التضخم التي يمكن أن تؤثر أيضا على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1903.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.24 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1906.90 دولار.

كانت أسعار الذهب قفزت أكثر من اثنين بالمئة في الجلستين السابقتين وسط مساعي المستثمرين لحماية أنفسهم بعد انهيار بنك سيليكون فالي الذي أثار حالة من الفزع في السوق.

وصعد مؤشر الدولار 0.4، مما قلل جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأميركية للمشترين حاملي العملات الأخرى. ومع ذلك فإنه في ظل توقعات بتراجع وتيرة رفع أسعار الفائدة تزيد جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً باعتباره وسيلة تحوط مناسبة لأجواء الضبابية الاقتصادية. ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 31.4 بالمئة لإبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة في النطاق الحالي.

وينصب التركيز الآن على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر نشره الساعة 12.30 بتوقيت جرينتش، ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة قوية في فبراير.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 21.64 دولار. كما تراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 987.95 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى خلال شهر في الجلسة السابقة. كما انخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1460.38 دولار.

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المصدر: رويترز
بنك سيليكون فالي
التضخم الأميركي
أسعار الذهب
البنك المركزي الأميركي
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