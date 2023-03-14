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الاقتصادي

طيران الإمارات تكثف عملياتها عبر القارات

طيران الإمارات تكثف عملياتها عبر القارات
14 مارس 2023 15:54

عززت طيران الإمارات عملياتها عبر القارات بنسبة 31 بالمائة فيما يتلعق بـ"إجمالي المقاعد الكيلومترية المتاحة ASKMs" منذ بداية سنتها المالية الجارية وكشفت النقاب عن خطط أخرى لزيادة سعة المقاعد في أحدث جدول صيفي يبدأ العمل به اعتبارا من 26 مارس الجاري.

وخططت طيران الإمارات ونفذت خلال الأشهر الماضية عملية نمو سريع لشبكتها التي شملت إعادة تقديم الخدمات لـ5 مدن وإطلاق رحلات إلى وجهة جديدة واحدة " تل أبيب" و إضافة 251 رحلة أسبوعيا إلى المسارات القائمة ومواصلة تحسين وتطوير المنتجات والخدمات على الأرض وفي الأجواء.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات إن طيران الإمارات تواصل توسيع شبكتها العالمية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب على السفر في جميع أنحاء العالم.. وبدأت السنة المالية بهدوء نسبي بعد ما أوقفنا تكثيف عملياتنا حتى اكتمال برنامج إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي في يونيو المقبل لكننا واصلنا التوسع بلا توقف اعتبارا من يوليو 2022 فصاعدا".

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