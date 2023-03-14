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الاقتصادي

«العالمية القابضة» توافق على بدء تحويل ملكية «شميرا للاستثمار»

شميرا للاستثمار ضمن مجموعة الشركات التابعة لـ«العالمية القابضة»
14 مارس 2023 15:18

أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX: IHC)، عن موافقة مجلس إدارتها على البدء في إجراءات عملية تحويل شركة شميرا للاستثمار ضمن مجموعة الشركات التابعة لها وذلك من خلال صفقة السيطرة المشتركة، على أن يتم ذلك ضمن الموافقات التنظيمية المطلوبة.ويعد توحيد الأعمال تحت السيطرة المشتركة مزيج يتم فيه التحكم في جميع الشركات أو الأعمال المجمعة من قبل نفس الشركة الأم قبل الاندماج وبعده، وعليه، ستظل عملية تحويل شميرا للاستثمار خاضعة في النهاية لسيطرة نفس الشركة الأم.
وتمتلك شميرا للاستثمار شركة شميرا كابيتال القابضة والشركات التابعة لها ومن ضمنها شميرا كابيتال المحدودة، وهي شركة إدارة أصول مرخصة ومنظمة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وتم اعتمادها من قبل البنك المركزي الأيرلندي للعمل كمدير استثمار لصناديق الاستثمار الأيرلندية المعتمدة.
وشركة شميرا كابيتال، هي شركة إدارة استثمار مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات (SCA)، وتقدم شميرا أيضًا خدمات استشارية في مجال تمويل الشركات حيث قدمت المشورة للشركة العالمية القابضة سابقًا بشأن استحواذها على 50 % من كاليون انرجي في تركيا في عام 2022، بالإضافة إلى القدرة القابضة بشأن استحواذها على شركة طموح للاستثمارات في عام 2021.
وتركز شركة شميرا على بناء منتجات فريدة لعملاء الطرف الثالث عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسواق العامة والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري واستراتيجيات الائتمان.
ومع أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي في رأس المال الاستثماري العالمي، تعد شميرا أكبر شركة لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بالإضافة إلى ذلك، تدير شركة شميرا أيضًا 10 صناديق ETF مما يجعلها أكبر مصدر ETF في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع إمكانات لإدارة الصناديق المتداولة في البورصة والمنظمة UCITS.
واعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، تدير مجموعة شركة شميرا كابيتال القابضة أكثر من 48 مليار درهم من الأصول الخاضعة للإدارة، وتمتلك حصصًا كبيرة في شركات عامة و لديها أصول تحت إدارتها بقيمة 26 مليار درهم.
وتتماشى هذه الخطوة مع خطط النمو المحلية والدولية للشركة العالمية القابضة في مجال الخدمات المالية وإدارة الأصول وتضع الأساس لتطوير شركة إقليمية رائدة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شميرا للاستثمار
الشركة العالمية القابضة
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