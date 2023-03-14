«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة مالية على «آميكورب»

اتخذت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي إجراءات ضد شركة آميكورب، الحاصلة على ترخيص مزوّدي خدمات الشركات من السوق، وضد دانيشتا جهامنا شتوري، مدير حسابها السابق، لارتكاب العديد من الانتهاكات للأنظمة التي تديرها سلطة التسجيل لدى السوق.
حيث تبين أن شركة آميكورب ومن خلال مدير حسابها السابق شتوري قد قدمت مستند مزور إلى سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي خلال عملية طلب التأسيس نيابة عن العميل. كما، فشلت آميكورب في الامتثال للترتيبات والأنظمة والضوابط المطلوبة في ما يتعلق بمتابعة الموظفين لديها.
وكانت شتوري وخلال تلك الفترة تعمل موظفًة لدى آميكورب وتبين أنها قامت بتزوير المستند المقدم إلى سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وحذفت دليل أساسي بمجرد أن بدأت سلطة التسجيل تحقيقاتها، كما قدمت معلومات مضللة إلى سلطة التسجيل خلال إجراءات التحقيق.
وبناء على ذلك، فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي الغرامات المالية التالية: غرامة مالية بقيمة 18 ألف دولار أميركي على شركة آميكورب لتقديم معلومات خاطئة لسلطة التسجيل ومخالفة الشروط الخاصة برخصة «مزوّدي شركات الخدمات»، وغرامة مالية بقيمة 21 ألف دولار أميركي على شتوري لتقديم معلومات خاطئة لسلطة التسجيل وإتلاف مستند يتعلق بالتحقيق وتقديم معلومات مضللة تتعلق بمتطلبات التي فرضها محققو سلطة التسجيل.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، حمد صياح المزروعي: يلعب «مزوّدي خدمات الشركات» المرخص لهم للعمل في سوق أبوظبي العالمي دورا رئيسيا في تعزيز ثقة المستثمرين والحفاظ على سمعة سوق أبوظبي العالمي. تقديم معلومات خاطئة لسلطة التسجيل يعتبر مخالفة لأنظمة وقوانين سوق أبوظبي العالمي ويعد ذلك دون المستوى المتوقع من مزودي خدمات الشركات وموظفيهم.
في 23 فبراير 2023، أصدر سوق أبوظبي العالمي تعديلات على الإطار التنظيمي لمزودي خدمات الشركات لتعزيز والحفاظ على نظام قوي لخدمات الشركات في سوق أبوظبي العالمي. ستواصل سلطة التسجيل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال الكامل بالإطار التنظيمي الخاص بمزوّدي خدمات الشركات.
يؤكد هذا الإجراء الذي اتخذته السلطة على أهمية دور مزوّدي خدمات الشركات في سوق أبوظبي العالمي.