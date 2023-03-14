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الاقتصادي

مشروع جديد لـ«الدار العقارية» في الشامخة

جانب من مجسمات المشروع الجديد لـ«الدار العقارية»
14 مارس 2023 15:06

أطلقت الدار العقارية «الدار»، مشروعها السكني الجديد «ريمان ليفينج» الذي يتميز بتصميم عصري فريد ضمن مجمع «الريمان» الذي تطوره الشركة في منطقة الشامخة في أبوظبي.

وتم إطلاق مشروع «ريمان ليفينج» بعد الإقبال الكبير على مشروع «منارة ليفينج» في جزيرة السعديات والذي تم بيع وحداته بالكامل وقت إطلاقه ويعد أول مشروع ضمن تشكيلة الدار الجديدة من المشاريع التطويرية الحضرية ذات التصاميم الفريدة. كما يوفر المشروع للقاطنين إمكانية اختيار عناصر التصميم والألوان في وحداتهم السكنية بالإضافة إلى مساحات التخزين الرحبة التي تلبي جميع المتطلبات.

 

 630 وحدة في «ريمان ليفينج» 

ويقع المشروع على مقربة من وسائل النقل العامة في حي «الريمان»، ومجهز بمسارات لركوب الدراجات والجري، وسوف يحتضن الطابق الأرضي من كل مبنى مجموعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي التي تتألق بتصاميم تتناغم مع مفهوم «ريمان ليفينج» التطويري الذي يرتكز على التصميم الراقي والفريد. ويوفر المشروع للعملاء من مختلف الجنسيات 630 وحدة للشراء من إجمالي وحدات المشروع البالغ عددها 1,050 وحدة، وذلك خلال المرحلة الأولى من إطلاق المشروع. ويتكون المشروع من 5 مبانٍ تضم مختلف خيارات الشقق السكنية وتتنوع بين استوديو وغرفة نوم وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وسوف تتاح للبيع من 18 مارس الجاري.

أسلوب الحياة العصري الطموح

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «من الواضح أن هناك طلباً متزايداً على المساحات السكنية التي توفر أسلوب الحياة العصري الطموح في مختلف أنحاء الإمارة. وبفضل الجودة العالية التي تشتهر بها مشاريع الدار، يسرنا أن نعلن عن مشروعنا الثاني ضمن مجموعتنا العصرية الجديدة من المشاريع العقارية. وسيسمح لنا مشروع 'ريمان ليفينج' باستقطاب شريحة جديدة من العملاء الباحثين عن وجهة سكنية متفردة توفر أسلوب المعيشة العصري والتجربة المجتمعية النابضة بالحياة. ونتطلع إلى توسيع هذه المجموعة ذات الطابع الاستثنائي الذي يرتكز على التصميم الراقي وذلك ضمن مناطق رئيسية أخرى في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي خلال الأشهر المقبلة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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