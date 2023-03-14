إطلاق المرحلة الثانية من مدينة «إكسبو»

يوسف العربي (دبي) أطلقت مدينة إكسبو دبي المرحلة الثانية للمدينة التي تشمل أول مشاريعها السكنية «إكسبو فالي» و«إكسبو سنترال» التي تستند إلى المعايير الاستثنائية لإكسبو 2020، في الوقت الذي تم بناء ما يقرب من ثلث موقع مدينة إكسبو دبي.
وقال المهندس أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق المجمعات السكنية في المدينة، إن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة يحقق أداء قوياً مستفيداً من عوامل الأمن والاستقرار والتشريعات العقارية الفعالة.
الطلب على العقارات المتوسطة والفاخرة وأضاف أن الطلب الحالي على العقارات يشمل العقارات المتوسطة والفاخرة، لافتاً إلى أن التسهيلات التي توفرها الدولة في الحصول على العقار والإقامة وتوافر التمويلات ساهمت بدورها في تعزيز الطلب العقاري. وأشار إلى أن التشريعات التي تقرها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة التنظيم العقاري، توفر بيئة استثمارية آمنة تحمي حقوق الأطراف كافة. وحول إطلاق المراحل التالية من مدينة إكسبو دبي، قال الخطيب: إن المدينة تنمو بشكل طبيعي من خلال تلبية احتياجاتها من المدارس والمستشفيات والنوادي والمكاتب، وذلك بموازاة الزيادة في التعداد السكاني للمدينة.
فتح باب البيع في المرحلة الأولى
ولفت إلى فتح باب البيع في المرحلة الأولى من المشاريع السكنية في إكسبو اليوم، وهي المرحلة التي سيتم استكمالها بنهاية العام 2025، ويشمل مشروع «إكسبو فالي» 532 فيلا، فيما يتضمن مشروع «إكسبو سنترال» 450 شقة. وأضاف أن المدينة تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2030، وقال: إن المدينة طورت أكثر من 40 مؤشراً للاستدامة خلال مراحل التنفيذ والتسليم والتشغيل، حيث إن 30% من الطرق الداخلية في إكسبو من تدوير إطارات السيارات، كما أن استهلاك المياه أقل 30%، فيما يقل استهلاك الكهرباء بنسبة 27%، كما أن المباني حاصلة على أعلى شهادات الاستدامة.
مستقبل العيش الحضري وأطلقت مدينة إكسبو دبي المرحلة الأولى من مشاريعها السكنية لتدشن مستقبل العيش الحضري، ضمن مدينة ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة. وتمثل هذه المجتمعات المستدامة والمتكاملة جزءاً لا يتجزأ من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040، وتعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والمراعي للبيئة، مع التركيز على توفير الرفاهية والسعادة للسكان. واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على خطط تطوير المدينة مطلع شهر مارس الجاري. وقال رئيس التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «عندما بنينا موقع إكسبو 2020 دبي واستضفنا الحدث الدولي، أظهرنا للعالم ما يمكن تحقيقه باعتماد هندسة معمارية متميزة ومبتكرة ومستدامة، والتي تضع رفاهية الناس والكوكب في صميمها». وأضاف: «يمكن لأفراد المجتمع أن يتوقعوا نفس مستوى التميز وأكثر في هذه المشاريع الجديدة، إذ يقدم مشروعا «إكسبو فالي» و«إكسبو سنترال» تصوراً جديداً للحياة الحضرية المستدامة، وستتبنى هذه المشاريع معاييرنا العالمية، مستفيدة من خبراتنا في إكسبو 2020 دبي لإنشاء مجتمعات سعيدة ومترابطة تكون نموذجاً للعيش في توازن وانسجام».
إكسبو فالي ويقع مشروع «إكسبو فالي» السكني في الجهة الشرقية من مدينة إكسبو دبي، ويجمع بين الحفاظ على البيئة وصحة سكانه ورفاههم، وتنتشر فيلات المشروع ومنازله الذكية والمستدامة بين أرجاء الطبيعة، والتي تطل على محمية طبيعية وبحيرة ووادٍ، مع تضاريس فريدة تخلق مناخاً يخفض درجات الحرارة، ويوفر حاجزاً طبيعياً لمنع الضوضاء والغبار. ويتميز «إكسبو فالي» بممرات خالية من السيارات ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية والكهربائية، وهو مجتمع حافل بالفرص الترفيهية والتعليمية والنشاطات الرياضية والمتاجر والمطاعم، وسهولة الوصول إلى جميع المناطق المميزة في مدينة إكسبو دبي عبر «المسار الأخضر»، وهو ممر مخصص للمشاة والدراجات والمركبات ذاتية القيادة، وتضم المرحلة الأولى من المشروع السكني 165 وحدة سكنية تشمل فللاً مستقلة مؤلفة من خمس غرف نوم، وفللاً متصلة مؤلفة من أربع وخمس غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» بثلاث وأربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 3.4 مليون درهم.
إكسبو سنترال يقع مشروع «إكسبو سنترال» في قلب موقع إكسبو دبي، ويتكون من ثلاثة مجمعات سكنية، لكل منها فلسفة تصميم فريدة، وسيكون مجمع «مانغروف ريزيدنس» هو أول مجمع يتم إطلاقه، ويتألف من ثلاثة أبنية مطلة على ساحة الوصل وحديقة اليوبيل، وتقع قرب أبرز مرافق مدينة إكسبو ووجهاتها المميزة. وتضم المرحلة الأولى 450 شقة فاخرة بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم، تشمل شققاً من غرفة نوم إلى أربع غرف نوم، وجميعها مُزودة بتقنيات ذكية، ويضم «مانغروف ريزيدنس» ممرات للمشاة، ومساحات عامة خضراء نابضة بالحياة، وحمامات سباحة، ومناطق للعب، وصالات رياضية، ومحلات تجارية ومطاعم، مع جميع وسائل الراحة لمجتمع حضري جديد في منطقة واحدة، وقريباً سيتم إطلاق مجمعين أخريين هما «سدر ريزيدنس» و«سكاي ريزيدنس»