«سيدات أعمال أبوظبي» يستضيف معرض رمضان والعيد

استضاف مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، «معرض رمضان والعيد» بهدف توفير منصة لتمكين رائدات الأعمال من عرض منتجاتهن وخدماتهن أمام الزوار.

يأتي ذلك في إطار المبادرات المستمرة التي يطلقها المجلس لدعم سيدات الأعمال في أبوظبي وتمكين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من الترويج لمنتجاتها وتوسيع نطاق انتشارها. وشهد المعرض، الذي أُقيم في الفترة من 9 إلى 12 مارس الجاري، مشاركة 32 مؤسسة تملكها وتديرها مبدعات ورائدات أعمال، قدمن مجموعة من السلع والمنتجات المختلفة منها الأزياء، والإكسسوارات، والعطورات، والأشغال اليدوية، والأغذية والمشروبات وغيرها الكثير.

وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية الدور والجهود التي يبذلها مجلس سيدات أعمال أبوظبي في دعم أنشطة ومشاريع رائدات وسيدات الأعمال في الإمارة، وتعزيز إنتاجيتهن بطرق متطورة تضمن لهن النجاح من خلال إطلاق المبادرات التحفيزية لتشجيع ريادة الأعمال، بما يخدم الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وزيادة إسهاماتهن في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.

من جهتها، أعربت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي عن سعادتها بارتفاع مستويات المشاركة والإقبال على المعرض، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتشجيع مشاركة المرأة في ريادة الأعمال في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن تنظيم المعرض يأتي متماشياً مع جهود المجلس المتواصلة لتمكين رائدات الأعمال من الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز حضورهن في السوق، وتمكينهن من توسعة أعمالهن لتحقيق نتائج استثنائية باعتبارهن شريكات في مسيرة التنمية الاقتصادية.

وقالت: من المثير للاهتمام أن نرى عددا كبيرا من رائدات الأعمال يجتمعن معاً لعرض منتجاتهن وخدماتهن المتميزة، ومساندة بعضهن لتحقيق النجاح، نحن فخورون بدورنا في دعم مبادرات ومشاريع سيدات الأعمال في أبوظبي، ونتطلع لمزيد من المشاركات خلال السنوات القادمة. ويهدف مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة أبوظبي، لقيادة جهود تعزيز دور المرأة في القطاع الخاص وتمكينها من أن تكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي، ويقدم المجلس خدمات عالية الجودة بما في ذلك التدريب والتطوير والاستشارات والتوجيه المهني وغيرها.