1.1 مليار درهم إيرادات «مجموعة يلا» خلال عام 2022

دبي (الاتحاد) سجلت مجموعة «يلا المحدودة» خلال العام الماضي إيرادات قدرها 1.1 مليار درهم مقارنة بمليار درهم عام 2021، بنمو 11.2%. ونمت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي 11.2% إلى 275.9 مليون درهم (75.1 مليون دولار)، مقارنةً بـ 248.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الأسبق. وكشفت البيانات المالية عن ارتفاع صافي أرباح الشركة في الربع الأخير من العام الماضي إلى 60.8 مليون درهم (16.6 مليون دولار)، في حين حافظت الشركة على ارتفاع نسبة هامش الربح الصافي غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مرتفعة بحدود 29%. وحققت الشركة 14% نمواً في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً إلى 32 مليون في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة 28.1 مليون خلال الربع الرابع من العام الذي يسبقه. وارتفع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة 47.8% إلى 12.5 مليون مستخدم مقارنة بـ8.4 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الأسبق.

تحسين الكفاءة رغم تحديات الاقتصاد العالمي

وقال تاو يانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «مجموعة يلا»: "بالرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتنا خلال عام 2022 والرياح المعاكسة التي عصفت بالاقتصاد العالمي، تمكنا من المحافظة على نمو الشركة بفضل مرونة استراتيجيتنا التي تمكنا من التكيف مع ظروف العمل المختلفة لتحسين الكفاءة". وأضاف تاو: "استمرت تطبيقات «مجموعة يلا» الرئيسية في جذب المزيد من المستخدمين، كإحدى نتائج مبادرات الشركة التي أٌطلقت خلال تلك الفترة حيث كشفنا عن إطلاق أول استوديو ألعاب داخلي وأكملنا المرحلة الأولى من الاختبار التجريبي على لعبتين من سلسلة الألعاب الصعبة والمزمع إطلاقهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

فرص النمو المستقبلية

من جانبه، أشاد صيفي إسماعيل، رئيس المجموعة بالنمو المستمر التي حققتها الشركة في الربع الأخير من السنة الماضية على الرغم من التحديات العالمية والذي يعكس فعاليّة استراتيجية وسياسيات الشركة. ونوه إسماعيل إلى "النتائج المالية الراسخة التي حققتها «مجموعة يلا» في الربع الأخير من 2022 بفضل تبنيها نهج عمل مرن قائم على الابتكار والتخطيط المستقبلي الواضح. وستواصل الشركة جهودها لتطوير جودة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار المستدام في تعزيز بيئة العمل داخل المجموعة".

وأضاف: "إن خبرة «يلا» الواسعة ودرايتها بالسوق المحلي يؤهلها للتكيف مع متغيرات السوق ويُمكنها من اغتنام فرص النمو المستقبلية تماشياً مع التزام الشركة بخلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لجميع مساهميها".