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الاقتصادي

الذهب فوق 1900 دولار وسط آمال بتوقف رفع الفائدة

سبائك من الذهب
14 مارس 2023 09:41

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار المهم، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين بالولايات المتحدة مما زاد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1916.20 دولار للأوقية.

كانت أسعار الذهب قفزت أكثر من اثنين بالمئة أمس الاثنين مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثالث من فبراير،عند 1914.58 دولار بالرغم من جهود المسؤولين الأميركيين للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي واستعادة ثقة المستثمرين في النظام المصرفي.

وكانت الجهات التنظيمية قد أغلقت بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.

وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.83 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.21 دولار ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1473.33 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
البنك المركزي الأميركي
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