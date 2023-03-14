النفط يهبط وسط قلق بأسواق المال

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار اليوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 79.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0345 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 73.93 دولار للبرميل.
وهبط برنت أمس الاثنين إلى أدنى مستوياته منذ مطلع يناير، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر.
وأطلقت السلطات الأميركية تدابير طارئة، لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعدما أدت مخاوف انتقال عدوى انهيار بنك سيليكون فالي إلى موجة بيع في الأصول الأميركية نهاية الأسبوع الماضي وأغلقت الجهات التنظيمية بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد.