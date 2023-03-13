«أبوظبي للمحاسبة» يصدر قواعد أخلاقيات المهنة

سيد الحجار (أبوظبي)

أصدر جهاز أبوظبي للمحاسبة أمس، «قواعد أخلاقيات المهنة» المبنية على المعايير الصادرة عن مجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين (IESBA)، الذي تستضيفه أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من 13 إلى 17 مارس الحالي.

وتسري «قواعد أخلاقيات المهنة» على معدي ومدققي البيانات المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تتبنى دليل معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين بنسخته الصادرة في 2022 والتبني المبكر لأحكامه السارية بعد صدور هذه القواعد وتطبيق متطلبات إضافية.

وقال وائل عبد القادر، المتحدث باسم جهاز أبوظبي للمحاسبة، مدير قطاع الرقابة والتدقيق بالإنابة، في تصريحات للصحفيين، أمس، إن تبني قواعد السلوك الأخلاقي الصادرة عن مجلس معايير الأخلاقيات الدولي للمحاسبين، والتي تسري على مدققي الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة، تهدف للارتقاء بجودة التدقيق وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة بحكومة إمارة أبوظبي. ومن منطلق أهمية التقارير المالية لمستخدميها ومتخذي القرارات، تعتمد المعايير الدولية على مبادئ النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والسرية والسلوك المهني المطلوبة من معدي ومدققي البيانات المالية الالتزام بها، بالإضافة إلى الاستقلالية بالنسبة للمدقق. وتضيف القواعد الصادرة عن الجهاز متطلبات إضافية إلى تلك التي تنصها المعايير الدولية أهمها تعزيز استقلالية مدقق حسابات الجهات الخاضعة، وذلك تعقيباً لدور ومسؤولية الجهاز للارتقاء بجودة أعمال التدقيق في الإمارة.

وبالتزامن مع «عام الاستدامة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، سينعقد الاجتماع تحت شعار: «بناء الأسس الأخلاقية للاستدامة»، حيث يشارك في الاجتماع أكثر من 55 من أعضاء المجلس، ويتطرق إلى المشاريع والنقاشات السارية حول أخلاقيات ومهنتي المحاسبة والتدقيق ومستجدات مشاريع وضع إطار لأخلاقيات معدي ومدققي تقارير الاستدامة.

ويعد المجلس هيئة دولية مستقلة قائمة على وضع معايير الأخلاقيات المهنية للمحاسبين المهنيين من معدي ومدققي البيانات المالية، بالإضافة إلى معايير الاستقلالية لمدققي الحسابات.