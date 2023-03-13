صندوق النقد يرحب بإجراءات أميركا لمعالجة المخاطر المصرفية

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إنه يرحب بالتحرك «الحاسم» الذي اتخذته الولايات المتحدة مطلع الأسبوع للحد من المخاطر المتكررة للأنظمة المصرفية وإنه يراقب الأوضاع لمتابعة التبعات العالمية للأمر، وذلك بعد انهيار بنك سيليكون فالي.

وأوضح صندوق النقد في بيان عبر البريد الإلكتروني لـ«رويترز»: «صندوق النقد الدولي يرحب بالخطوات الحاسمة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة الأمريكية لمواجهة المخاطر المتكررة الناجمة عن تعثر بنوك في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة».

وأضاف «خبراء صندوق النقد الدولي يتابعون تطور الموقف عن كثب ويقيمون التبعات المحتملة على الاستقرار المالي العالمي».