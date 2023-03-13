السعودية تستعرض مقوماتها السياحية في بورصة برلين

برلين (الاتحاد) استعرضت الهيئة السعودية للسياحة، خلال مشاركتها في بورصة برلين للسياحة ITB، المقومات السياحية للمملكة.
وعرضت الهيئة بمشاركة شركائها من الجهات السياحية السعودية، ما يزيد على 200 تجربة وباقة سياحية جاهزة للحجز، وأبرمت أكثر من 10 اتفاقيات دولية جديدة، فيما حصد جناح المملكة عدداً من جوائز التميز بالمعرض.
وافتتح وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، الجناح السعودي، مستقبلاً عدداً من الرؤساء والوزراء والقيادات والمسؤولين، كما التقى بمسؤولي كيانات تجارية كبريات مثل TUI وFTI، بالإضافة لقيادات منظمة السياحة العالمية، والمجلس العالمي للسفر والسياحة، وتم من خلال هذه الاجتماعات توقيع اتفاقية مع منظمة السياحة العالمية، تعطي الأولوية للإنسان من خلال تعزيز التعليم الإلكتروني.
وكان الجناح السعودي خطف الأضواء، بعدد الشركاء والمساحة الأكبر والمحتوى التفاعلي الملهم، والذي يعبر عن الثقافة والأصالة السعودية، عبر استقبال الزوار بالتمور والقهوة السعودية، والتعريف بالوجهات والتجارب الفريدة، في أول مشاركة للسياحة السعودية في هذا الملتقى الدولي، حيث حقق الجناح السعودي جائزة أفضل جناح على الإطلاق، متفوقاً على 5500 عارض من 161 دولة، بالإضافة إلى جائزة أفضل جناح بالشرق الأوسط. وتميز الجناح السعودي في جميع معايير التقييم الخاصة بالتجارب التي تلامس الحواس الخمس، والاستدامة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
كما سلط الجناح السعودي الأضواء على ما تقدمه المنصة الوطنية الموحدة «نسك» من تسهيلات وخدمات وباقات تسهم في إثراء تجربة قاصدي مكة والمدينة، كما عقدت العديد من الاجتماعات مع شركات السفر والسياحة والعمرة من ألمانيا وأوروبا والعالم. كما أبرمت المملكة العربية السعودية جملة من الاتفاقيات الاستراتيجية الدولية المثمرة والجديدة، مع أسماء بارزة وعلامات تجارية مرموقة.
وشهد الملتقى الدولي مجموعة من جلسات الحوار الثرية، كان من أهمها جلسة الحوار مع شركاء السعودية التي تحدث من خلالها فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، بمعية مارتينا جرونيجريس، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا سيتي سنتر الدولية، وماركوس أورث، العضو المنتدب لشركة لوفتهانزا سيتي سنتر الإقليمية، ودار الحوار حول تفاعل الشركاء مع الشبكات الدولية من أجل تعزيز النمو ودعم الشركاء ودفع وتيرة الأعمال.
وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة: «حققت السياحة السعودية نجاحات بارزة من خلال معرض برلين الدولي، عززت من مكانة السعودية على خريطة السياحة العالمية، وفتحت آفاق التعاون لتمكين الشركاء من داخل المملكة وخارجها، عبر تسليط الضوء على حجم الفرص الهائلة في السوق، كما أدركت شركات السفر والعمرة الألمانية الإمكانيات الكبيرة في قطاع العمرة، عبر تلقي (نسك) لعدد غير مسبوقٍ من الطلبات»، كما أكد الرئيس التنفيذي أهمية الشراكات الاستراتيجية المبرمة وحجم الإقبال على الجناح السعودي، وحرص القطاع السياحي الألماني بصفة خاصة والأوروبي عامة، على التعاون وإبرام الاتفاقيات مع شركاء منظومة السياحة السعودية.