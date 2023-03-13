مساهمو «بروج للبتروكيماويات» يوافقون على توزيعات أرباح
أحد مصانع «بروج للبتروكيماويات»
13 مارس 2023 21:11
وافق مساهمو شركة بروج بي إل سي «بروج»، خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية أمس، على توزيع أرباح نهائية بقيمة 650 مليون دولار عن السنة المالية 2022، أي تقريباً 7.9 فلس لكل سهم.
وبذلك يصل إجمالي أرباح الأسهم المدفوعة بعد الاكتتاب العام (من يونيو إلى ديسمبر 2022) إلى 975 مليون دولار أميركي عن هذا العام. وسيتم دفع الأرباح النهائية للمساهمين في أبريل 2023، كما أكد مجلس إدارة «بروج» التزام الشركة بدفع 1.3 مليار دولار أميركي كتوزيعات أرباح للعام 2023.وحققت «بروج» منذ إدراجها أداءً قوياً، حيث نجحت في تجاوز تحديات السوق لتحقيق النمو المستقبلي، وحققت عوائد تنافسية للمساهمين خلال الدورة.
النمو الذاتي
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة بروج: «يؤكد أداء 'بروج' خلال عام 2022 القيمة الأساسية التي تقدمها للمساهمين باعتبارها شركة تحقق أرباحاً مجدية من خلال تركيزها على الأسواق عالية النمو ذات الأسس القوية وطويلة الأمد، حيث تمتلك 'بروج' معدلات كفاءة تعتبر رائدة على مستوى القطاع، مستمدةً من التكلفة التنافسية للمواد الخام، كما تحقق منتجات الشركة المتميزة والمبتكرة علاوات تسعيرية قوية، تتيح هوامش ربحية موثوقة وإمكانية توزيع الأرباح بشكل دوري. وتمتلك 'بروج' مكانة جيدة تؤهلها للنمو الذاتي، واستكشاف فرص التوسع الدولي، بما يتماشى مع تكليف مجلس إدارة الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد أجندة 'بروج' للاستدامة التزامها بالحد من الانبعاثات ودعم الاقتصاد الدائري».
وتستمر أعمال تنفيذ مشروع «بروج 4»، مجمع البولي أوليفينات عالمي المستوى الذي تعمل «أدنوك» و«بورياليس» المساهمون الرئيسيون في الشركة على تطويره، حسب الخطة بهدف بدء تشغيل المشروع في عام 2025. وبعد الانتهاء من المشروع وبدء تشغيله، سيساهِم المجمع في إضافة 1.4 مليون طن من البولي إيثيلين إلى الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية للشركة لتصل إلى 6.4 مليون طن من البولي أوليفينات.
الأولويات الاستراتيجية
وسيضيف مجمع «بروج 4» منشأة متقدمة ومتطورة إلى قاعدة أصول الشركة.وكلّف مجلس إدارة «بروج» الإدارة التنفيذية للشركة باستكشاف فرص النمو من خلال التوسع الدولي. وستركز عمليات التوسع على المناطق الجغرافية والأسواق التي تدعم الأولويات الاستراتيجية الحالية للشركة، وستتم دراستها في إطار سياسة «بروج» المنضبطة لتخصيص رأس المال. أعلنت شركة «بروج» في فبراير 2023 عن نتائجها المالية للعام بأكمله، محققة نمواً قوياً في أحجام المبيعات على أساس سنوي، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.2% لتصل إلى 6.7 مليار دولار أميركي، وصافي أرباح للعام بلغ 1.4 مليار دولار أميركي، بما يتماشى مع توقعات السوق على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة.
تدفقات نقدية قوية
ويدعم المركز المالي القوي للشركة قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية وميزانية عمومية قوية برصيد نقدي كبير يزيد على 1 مليار دولار أميركي في نهاية العام، مما يوفر مجالاً واسعاً للنمو. وفي يناير 2023، سددت «بروج» 500 مليون دولار أميركي من التسهيلات التجارية لأجل التي تبلغ قيمتها 3.65 مليار دولار أميركي، مما أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف الفائدة ورصيد محدث للتسهيلات بقيمة 3.15 مليار دولار أميركي. وستواصل الشركة إدارة ديونها وتخصيص رأس المال بحكمة استجابة لبيئة السوق السائدة، مما يعزز ميزانيتها العمومية تحسباً للنمو ويضمن قدرتها الكبيرة على دفع توزيعات أرباح في المستقبل.
مزيج المنتجات
وشهد الأداء التشغيلي القوي للشركة في عام 2022 ارتفاعاً في الطاقة الإنتاجية الإجمالية بنسبة 10% على أساس سنوي، وذلك لدعم الزيادة المستمرة في حجم الإنتاج، مع اكتمال التشغيل الكامل بنجاح للوحدة الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين التي أضافت طاقة إنتاجية كبيرة تبلغ 500 كيلو طن سنوياً، مما يدعم قدرة الشركة على تقديم مجموعة أكبر من المنتجات المتميزة والمتنوعة لمزيج المنتجات ويدعم توفير منتجات أكثر تميزاً. وتواصل الشركة العمل بشكل جيد، ضمن الربع الأعلى من منحنى التكلفة العالمية، بفضل عقود المواد الأولية التنافسية ووفورات الحجم ومجموعة أصولها الحديثة.