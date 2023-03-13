«دناتا للتموين» توسع حضورها في أستراليا

وسعت دناتا المزود العالمي العامل لخدمات الطيران والسفر حضورها في مجال تموين التجزئة في أستراليا، إثر فوزها بعقد لعدة سنوات مع «بونزا Bonza» أحدث ناقلة جوية في البلاد لدعم عملياتها وخدماتها، بما في ذلك توفير قائمة طعام أسترالية 100 بالمائه للناقلة عند الطلب.

وتضمن تجربة دناتا العالمية وحلولها الشاملة التنفيذ والتسليم السلس لبرنامج الناقلة للتجزئة عبر عملياتها. وعمل خبراء التجزئة في دناتا مع «بونزا» لاختيار وتطوير مجموعة واسعة من المنتجات الأسترالية بما في ذلك وجبات ومشروبات وعناصر وجبات خفيفة عالية الجودة ما يساعد الناقلة على توفير نهج جديد للتجربة على الطائرة وزيادة الإيرادات الإضافية.

وستدعم دناتا للتموين عمليات «بونزا» من منشأة جديدة بالقرب من قاعدة الناقلة في مطار صن شاين كوست، وهي أول منشأة من نوعها في هذا المطار الذي يشهد تطوراً متواصلاً. وتدير دناتا للتموين حالياً 15 مرفقاً في أستراليا، بما فيها المركز الجديد بفريق يضم أكثر من 3000 من المتخصصين المدربين تدريباً عالياً، ويقدمون خدمات تموين الطائرات وخدمات التجزئة المصممة خصيصاً لأكثر من 40 شركة طيران في أستراليا.

وتعمل «بونزا» الناقلة الوحيدة منخفضة التكلفة المستقلة في أستراليا التي دشنت عملياتها في يناير 2023 انطلاقاً من قاعدتها الرئيسية في مطار صن شاين كوست وتخدم حالياً 17 خطاً في 13 موقعاً عبر البلاد. وتقدم «دناتا» خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 130 مطاراً في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست.