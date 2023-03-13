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الاقتصادي

باولو جينتيلوني يستبعد انتقال عدوى انهيار بنوك أميركية لأوروبا

باولو جينتيلوني يتحدث للصحفيين
13 مارس 2023 21:03

أكد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني، اليوم الاثنين، أن انهيار 3 بنوك أميركية، وهي «سيليكون فالي» و«سيجنتشر» و«سليفرجايت» في الولايات المتحدة، لا يمثّل تهديداً خطيراً لأوروبا، في ظل مخاوف المستثمرين من إمكانية انتقال العدوى.

وقال جينتيلوني للصحفيين في بروكسل مع تراجع الأسهم الأوروبية بشكل كبير في تداولات فترة بعد الظهر إن «احتمال التأثير غير المباشر هو أمر علينا مراقبته، لكنني لا أرى حالياً في الأمر خطراً كبيراً».

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وأعلنت السلطات الأميركية، أمس الأحد، سلسلة من الإجراءات لطمأنة الأفراد والشركات حول متانة النظام المصرفي الأميركي، وضمان سحب جميع الودائع من بنك سيليكون فالي.
وعلق باولو جينتيلوني على ذلك قائلاً «نقدر ونتابع المبادرة التي اتخذتها السلطات الأميركية لتجنب العدوى في الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية تتابع «الوضع وهي على اتصال وثيق مع البنك المركزي الأوروبي».
من جهته، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للمستثمرين، اليوم الاثنين، بعد هبوط أسهم البنوك في أوروبا «اهدأوا وانظروا إلى الواقع».
وأضاف «الحقيقة هي أن النظام المصرفي الفرنسي غير معرض لبنك سيليكون فالي. لا توجد علاقة بين الأوضاع المختلفة» في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتابع «لدينا بنوك قوية ونظام مصرفي قوي ونسبة سيولة عالية»، مضيفاً أن المؤسسات المصرفية الفرنسية «شديدة التنوع».
بدورها، قللت ألمانيا من مخاوف عدوى انهيار بنك سيليكون فالي، رغم تراجع أسهم البنوك الألمانية اليوم الاثنين في بورصة فرانكفورت، حيث خسر سهم دويتشه بنك أكثر من 5% من قيمته ومنافسه كومرتس بنك أكثر من 10% في منتصف النهار.
والوضع خطير إلى درجة اجتماع «لجنة الأزمة» للبنك المركزي الألماني الذي رفض التعليق على الوضع.
لكن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيستريت أكد أنه لا يرى أي تشابه مع الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
وقال في مؤتمر صحفي دوري «لا أعتقد أننا في وضع مشابه لما كنا عليه في ذلك الوقت».
وأشارت سلطة الرقابة المالية الفيدرالية إلى أن «الوضع الحرج للفرع الألماني لبنك سيليكون فالي لا يشكل تهديداً للاستقرار المالي». 

المصدر: آ ف ب
بنك سيليكون فالي
بنك سيجنتشر
الاتحاد الأوروبي
باولو جينتيلوني المفوض الأوروبي للاقتصاد
البنوك الأميركية
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