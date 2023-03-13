استقرار العملات المشفرة بعد إجراءات أميركية طارئة

استقرت العملات المشفرة الرئيسية، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت السلطات الأميركية عن خطط للحد من تداعيات انهيار 3 بنوك أميركية في الأيام الأخيرة هي سيليكون فالي وسيجنتشر وسليفرجايت.

وقالت الجهة التي تصدر عملة يو.إس.دي كوين، وهي من العملات المستقرة، إنه لا يزال بالإمكان استرداد قيمتها بالدولار.

وأعلنت السلطات الأميركية إجراءات طارئة، أمس الأحد، لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد انهيار بنك سيليكون فالي، وهو ما يهدد بحدوث أزمة مالية أوسع. وقالت إنه سيكون بوسع عملاء البنك الحصول على ودائعهم اعتباراً من اليوم الاثنين.

وتعافت يو.إس.دي كوين لتبلغ 0.998 دولار، ارتفاعا من مستوى منخفض قياسي بلغ 0.87 دولار سجلته يوم السبت، وهو أقل بكثير من مستوى ربط العملة المزمع لتساوي كل عملة مشفرة دولاراً.

وكان سبب الانخفاض هو المخاوف بشأن تأثر سيركل، الشركة الأميركية التي تصدر العملة المشفرة، بما حدث لبنك سيليكون فالي. في غضون ذلك، ارتفعت بتكوين، أبرز العملات المشفرة، ستة بالمئة إلى 23.350 دولار، وهو ما يمثل انتعاشاً بأكثر من 13 بالمئة من أدنى مستوياتها التي سجلتها في اليوم السابق. وصعد سهما منصتي ريوت وماراثون ديجيتال أكثر من 11 بالمئة، فيما ارتفع سهم كوين بيز جلوبال لتداول العملات المشفرة 6.3 بالمئة.