الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

استقرار العملات المشفرة بعد إجراءات أميركية طارئة

الإجراءات الأميركية تعزز استقرار العملات المشفرة
13 مارس 2023 20:52

استقرت العملات المشفرة الرئيسية، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت السلطات الأميركية عن خطط للحد من تداعيات انهيار 3 بنوك أميركية في الأيام الأخيرة هي سيليكون فالي وسيجنتشر وسليفرجايت.

وقالت الجهة التي تصدر عملة يو.إس.دي كوين، وهي من العملات المستقرة، إنه لا يزال بالإمكان استرداد قيمتها بالدولار.

وأعلنت السلطات الأميركية إجراءات طارئة، أمس الأحد، لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد انهيار بنك سيليكون فالي، وهو ما يهدد بحدوث أزمة مالية أوسع. وقالت إنه سيكون بوسع عملاء البنك الحصول على ودائعهم اعتباراً من اليوم الاثنين.

أخبار ذات صلة
بايدن يتعهد بوضع قواعد مصرفية جديدة
صندوق النقد يرحب بإجراءات أميركا لمعالجة المخاطر المصرفية

وتعافت يو.إس.دي كوين لتبلغ 0.998 دولار، ارتفاعا من مستوى منخفض قياسي بلغ 0.87 دولار سجلته يوم السبت، وهو أقل بكثير من مستوى ربط العملة المزمع لتساوي كل عملة مشفرة دولاراً.

وكان سبب الانخفاض هو المخاوف بشأن تأثر سيركل، الشركة الأميركية التي تصدر العملة المشفرة، بما حدث لبنك سيليكون فالي. في غضون ذلك، ارتفعت بتكوين، أبرز العملات المشفرة، ستة بالمئة إلى 23.350 دولار، وهو ما يمثل انتعاشاً بأكثر من 13 بالمئة من أدنى مستوياتها التي سجلتها في اليوم السابق. وصعد سهما منصتي ريوت وماراثون ديجيتال أكثر من 11 بالمئة، فيما ارتفع سهم كوين بيز جلوبال لتداول العملات المشفرة 6.3 بالمئة.

المصدر: رويترز
بنك سيليكون فالي
بنك سيجنتشر
العملات المشفرة
البنوك الأميركية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
سوق أبوظبي العالمي
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة مالية على «آميكورب»
اليوم 15:11
جانب من مجسمات المشروع الجديد لـ«الدار العقارية»
الاقتصادي
مشروع جديد لـ«الدار العقارية» في الشامخة
اليوم 15:06
أحمد الخطيب يتحدث في المؤتمر الصحفي
الاقتصادي
إطلاق المرحلة الثانية من مدينة «إكسبو»
اليوم 15:02
بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»
الرياضي
بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©