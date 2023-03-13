470 مليون درهم لتطوير المرحلة الأولى من «ريم هلز»

أعلنت مجموعة كيو القابضة توقيع عقد مع شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC بقيمة 470 مليون درهم لتنفيذ أعمال البنية التحتية والطرق المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع ريم هلز في جزيرة الريم.
وستتولى شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC، إحدى شركات مجموعة تروجان كونستركشن، تنفيذ أعمال شبكات الطاقة، والماء، والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز، الضرورية لمثل هذا المشروع السكني، بالإضافة إلى أعمال شبكة الطرق الداخلية، وتشكيل الجزر، والقناة المائية، وفق أرقى المستويات العالمية.
وقال بين هودسون، الرئيس التنفيذي لشركة كيو للعقارات: «يسرنا أن نعلن توقيع هذا العقد مع شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC، حيث يعتبر هذا المشروع جزءاً حيوياً ومركزياً من التزامنا بالتطوير الاقتصادي لإمارة أبوظبي، متمثلاً في بناء مشاريع فريدة، ومتميزة، ومستدامة، توفر منازل رحبة وفخمة. ونحن على ثقة بأن خبرات شركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC ستُمكّننا من إنشاء بنيةٍ تحتيةٍ وطرقٍ بأعلى معايير الجودة لمجمع ريم هلز، حاضراً ومستقبلاً».
وقال حلمي ناجي، المدير العام لشركة الوطنية للمشاريع والتعمير NPC: «يُشرفنا أن يقع اختيار مجموعة كيو القابضة علينا لتنفيذ هذا المشروع الفخم. وفريقنا ملتزم بإنجاز أعمال البنية التحتية والطرق المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع ريم هلز بأعلى مستويات الجودة وضمن الإطار الزمني المتفق عليه. وإننا نتطلع للعمل عن كثب مع كيو القابضة لنجعل من هذا المشروع نجاحاً عظيماً».