«الاتحاد للطيران» تبدل أنظمتها إلى تقنية «ألتيا»

أتمت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بنجاح عملية تبديل أنظمتها إلى تقنية «ألتيا» لنظام خدمات المسافرين.
وبهذه المناسبة، أطلقت الشركة حملة خصومات على رحلاتها عبر موقعها الإلكتروني تصل إلى 20% عند استخدام رمز EYFLASH20، تستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء الموافق 14 مارس فقط.
وتمت عملية تبديل النظام ليلة الثامن من مارس بتطبيق مجموعة أماديوس «ألتيا» لنظام خدمات المسافرين على كافة رحلات «الاتحاد للطيران» بين أبوظبي وشبكة المطارات العالمية التي تشغّل إليها الشركة، ما يسهل عملية تخليص إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة.
ومع انطلاق «ألتيا»، أصبح بإمكان ضيوف الاتحاد استخدام كافة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي أو عبر وكلاء السفر المعتمدين، بما في ذلك حجز الرحلات، تخليص إجراءات السفر، ترقية الرحلة واستبدال الأميال للترقية.
وقال انطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «ونحن نستعد للاحتفال بمرور عشرين عاماً على انطلاق الاتحاد للطيران، يوفر لنا نظام الأماديوس الأدوات اللازمة لتحسين تجربة ضيوفنا وتطوير عملياتنا التشغيلية في المستقبل. الأمر الذي يعني مواصلة تحسين التجربة الرقمية التي نقدمها لعملائنا عن الحجز عبر موقعنا etihad.com أو عن طريق تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية أو عبر أدوات الخدمة الذاتية، الأمر الذي يمنح المسافرين المزيد من التحكم والمرونة في إدارة حجوزاتهم. ومن جهة أخرى، يوفر النظام لشركائنا في القطاع تجربة تسوق أكثر ثراءً وحيوية وتدعم مسيرتنا معهم».