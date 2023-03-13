سهم بنك فيرست ريبابليك الأميركي يتراجع 65%

تهاوى سعر سهم بنك فيرست ريبابليك الأميركي، اليوم الاثنين، بأكثر من 65% مع بدء التداول في بورصة وول ستريت، ما أدى إلى تراجع أسهم بنوك أخرى في وقت تواجه المصارف الإقليمية الأميركية ضغوطا.

وانخفضت أسهم بنوك إقليمية أخرى من بينها وسترن ألاينس بانكورب وزيونس بانك كوربورايشن. بعد حوالي 20 دقيقة من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف بعد انخفاضه بنسبة 0,7% في بداية الجلسة. لكن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ظل منخفضًا بنسبة 0,4% بينما فقد مؤشر ناسداك 0,3%.

وجاء ذلك رغم إعلان السلطات المالية الأميركية الأحد عن خطة إنقاذ لضمان ودائع زبائن بنك سيليكون فالي. كما أعلن الاحتياطي الفدرالي أنه سيوفر تمويلًا إضافيًا للبنوك لمساعدتها على تلبية احتياجات المودعين.

وقالت كوينسي كروسبي من شركة إل بي إل فاينانشال «الثقة تضعف في السوق. نرى ذلك بشكل واضح في ما يتعلق بالبنوك الإقليمية خصوصاً»، مضيفة أن نفس الظاهرة موجودة في أوروبا. وتابعت الخبيرة أن السلطات الأميركية تحاول تعزيز الثقة لكن «لا يبدو أن ذلك يؤتي أكله».