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2.2 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية

سوق دبي المالي
13 مارس 2023 19:05

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 2.2 مليار درهم في ختام تداولات اليوم، بدعم رئيسي من تداولات نشطة على سهم «أدنوك للغاز» في أول يوم إدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتوزعت السيولة بواقع 1.92 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و304.07 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 543.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.5 ألف صفقة. واستحوذ سهم «أدنوك للغاز» على نحو 35.1% من إجمالي سيولة الأسواق المحلية بنهاية جلسة اليوم، فيما استحوذ على نحو 40.6% من إجمالي سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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وشهد سهم «أدنوك للغاز» تداولات بقيمة 781.9 مليون درهم ليتصدر قائمة الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بعد التداول على 276.2 مليون سهم من خلال 8921 صفقة منفذة، وأقفل السهم عند مستوى 2.81 درهم بارتفاع بنسبة 18.6% مقارنة بسعر الطرح النهائي البالغ 2.37 درهم. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9658.35 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9757.84 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3354.33 نقطة.

المصدر: وام
الأسهم الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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