22.3% نمو مطالبات التأمينات الجمركية المنجزة في جمارك دبي

دبي (الاتحاد) - حققت جمارك دبي نمواً قوياً في عدد المطالبات بإدارة التأمينات الجمركية والمقاصة خلال العام 2022، حيث بلغ عدد المطالبات المنجزة في العام الماضي 1.198 مليون مطالبة مقارنة مع 980 ألف مطالبة في العام 2021 محققةً نمواً بنسبة 22.3%.

وبلغت قيمة المطالبات في 2022 نحو 8.7 مليار دهم، بينما بلغ عدد مطالبات المقاصة في العام الماضي 69 ألف مطالبة وبلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة 472 مليون درهم. ويُمكن نظام «إعادة التأمينات الذكي» الذي ابتكرته جمارك دبي العملاء من تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو ما يوفر وقت وجهد العميل ويخفض الكلفة على الشركات، إضافة إلى دعم قدرة الدائرة على احتساب التأمينات المستردة بشكل أبسط وأكثر دقة، كما يقلص النظام على نحو غير مسبوق المدة اللازمة لإعادة التأمينات بالاعتماد على التقنيات المتطورة والتحسينات المستمرة.

وقال محمد إبراهيم الهاشمي مدير إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة في جمارك دبي: «يعكس النمو الذي تشهده مطالبات التأمينات الجمركية والمقاصة مدى التحسن الذي يحققه قطاع التجارة الخارجية بدبي، حيث حددت أجندة دبي الاقتصادية D33 مستهدفات القطاع خلال الأعوام 2023 إلى 2033 بالعمل على مضاعفة إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات من 14.2 تريليون درهم إلى 25.6 تريليون درهم، ما يتطلب الاستمرار في تطوير الخدمات والتسهيلات الجمركية لتلبية احتياجات النمو في التجارة الخارجية، ويساهم تطوير خدمات إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة بتعزيز قدرة المتعاملين على اختصار الوقت والجهد اللازم للحصول على هذه الخدمات، ويُعد نظام إعادة التأمينات الذكي الأول من نوعه على مستوى العالم، ويُمكنهُ التعامل مع أكثر من مليوني طلب في العام، فيستطيع العميل تقديم معاملة مطالبات الاسترداد إلكترونياً».