الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

22.3% نمو مطالبات التأمينات الجمركية المنجزة في جمارك دبي

مبنى جمارك دبي
13 مارس 2023 16:24

دبي (الاتحاد) - حققت جمارك دبي نمواً قوياً في عدد المطالبات بإدارة التأمينات الجمركية والمقاصة خلال العام 2022، حيث بلغ عدد المطالبات المنجزة في العام الماضي 1.198 مليون مطالبة مقارنة مع 980 ألف مطالبة في العام 2021 محققةً نمواً بنسبة 22.3%.

وبلغت قيمة المطالبات في 2022 نحو 8.7 مليار دهم، بينما بلغ عدد مطالبات المقاصة في العام الماضي 69 ألف مطالبة وبلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة 472 مليون درهم. ويُمكن نظام «إعادة التأمينات الذكي» الذي ابتكرته جمارك دبي العملاء من تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو ما يوفر وقت وجهد العميل ويخفض الكلفة على الشركات، إضافة إلى دعم قدرة الدائرة على احتساب التأمينات المستردة بشكل أبسط وأكثر دقة، كما يقلص النظام على نحو غير مسبوق المدة اللازمة لإعادة التأمينات بالاعتماد على التقنيات المتطورة والتحسينات المستمرة.

أخبار ذات صلة
«جمارك دبي» تنظم ورشاً توعوية حول «التدقيق الذاتي»
«جبل علي» ينجز 2.601 مليون بيان جمركي خلال 2022

وقال محمد إبراهيم الهاشمي مدير إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة في جمارك دبي: «يعكس النمو الذي تشهده مطالبات التأمينات الجمركية والمقاصة مدى التحسن الذي يحققه قطاع التجارة الخارجية بدبي، حيث حددت أجندة دبي الاقتصادية D33 مستهدفات القطاع خلال الأعوام 2023 إلى 2033 بالعمل على مضاعفة إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات من 14.2 تريليون درهم إلى 25.6 تريليون درهم، ما يتطلب الاستمرار في تطوير الخدمات والتسهيلات الجمركية لتلبية احتياجات النمو في التجارة الخارجية، ويساهم تطوير خدمات إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة بتعزيز قدرة المتعاملين على اختصار الوقت والجهد اللازم للحصول على هذه الخدمات، ويُعد نظام إعادة التأمينات الذكي الأول من نوعه على مستوى العالم، ويُمكنهُ التعامل مع أكثر من مليوني طلب في العام، فيستطيع العميل تقديم معاملة مطالبات الاسترداد إلكترونياً».

جمارك دبي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
جانب من مجسمات المشروع الجديد لـ«الدار العقارية»
الاقتصادي
مشروع جديد لـ«الدار العقارية» في الشامخة
اليوم 15:06
أحمد الخطيب يتحدث في المؤتمر الصحفي
الاقتصادي
إطلاق المرحلة الثانية من مدينة «إكسبو»
اليوم 15:02
بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»
الرياضي
بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»
اليوم 15:00
منتجات في معرض رمضان والعيد
الاقتصادي
«سيدات أعمال أبوظبي» يستضيف معرض رمضان والعيد
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©