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الاقتصادي

الدولار يتراجع مع التدخل لكبح تداعيات انهيار «سيليكون فالي»

لوحة تشير إلى مقر «سيليكون فالي» في كاليفورنيا الأميركية
13 مارس 2023 16:22

تراجع الدولار اليوم الاثنين مع تدخل السلطات الأميركية لكبح تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي (إس.في.بي) حيث يأمل المستثمرون في أن يتبع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مسارا نقديا أقل تشددا.

وأعلنت الحكومة الأميركية عن عدد من الإجراءات وقالت إن كل المودعين في (إس.في.بي) سيتاح لهم الوصول إلى ودائعهم اعتبارا من اليوم الاثنين. وقال مسؤولون أيضا إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيجنتشر الذي أغلقته الجهات التنظيمية المالية بولاية نيويورك أمس الأحد وإن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية أمام ستة عملات، 0.153 بالمئة إلى 104.080.

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وارتفع الين الياباني 0.34 بالمئة إلى 134.52 أمام الدولار وهو أعلى مستوى في شهر مع تحرك المستثمرين صوب العملات الآسيوية التي تمثل ملاذا آمنا. وارتفع اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.069 دولار وبلغ أحدث سعر للجنية الإسترليني 1.2085 دولار بارتفاع 0.47 بالمئة خلال اليوم. وصعد الدولار الأسترالي 0.79 بالمئة إلى 0.663 دولار كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.36 بالمئة إلى 0.616 دولار.

المصدر: رويترز
بنك سيليكون فالي
البنك المركزي الأميركي
البنوك الأميركية
الدولار الأميركي
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