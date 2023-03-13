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الاقتصادي

«أبوظبي الأول» يواصل البحث عن استحواذات جديدة

بنك أبوظبي الأول
13 مارس 2023 16:20

قال كريم القروي، رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ لمجموعة بنك أبوظبي الأول رئيس الشؤون المالية المؤقت، إن البنك يواصل البحث دائما عن فرص استحواذ جديدة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي.

وأضاف القروي، أن الاستحواذات الجديدة ستوسع أعمال البنك وحضوره في أسواق جديدة على مستوى العالم في ظل حضوره القوي حالياً والممتد إلى 20 سوقاً من القارة الأمريكية إلى آسيا، مشيراً إلى أن البنك ليست لديه أي فرص لعمليات استحواذ في الوقت الراهن.

وأوضح أن البنك دائما ما يبحث عن الفرص الاستثمارية من خلال استراتيجية نمو متكاملة وخطة عمل محكمة تهدف الى تعزيز النتائج والاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية في الأسواق المختلفة، بما يسهم في تحقيق نتائج قوية بالإضافة إلى أفضل العائدات المستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.

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وحول خطط "أبوظبي الأول" لإصدار صكوك وسندات خلال العام الجاري، قال القروي: "نبحث ضمن إطار عملنا اليومي عن سبل جديدة لتنويع مصادر التمويل في البنك، ونستهدف سنوياً مصادر تمويل جديدة في حدود 4 مليارات دولار". وأضاف: "إن اللجوء إلى أسواق رأس المال العالمية لإصدار صكوك أو سندات خلال العام الحالي سيكون في حال الاحتياج إلى ذلك".

وتابع القروي: "سيستمر تمويل المجموعة مبنياً على تنوع قاعدة مستثمرينا واختيار أسواق ذات كفاءة عالية من حيث التكلفة لا سيما وان أبوظبي الأول يعد خيار مفضل للمستثمرين العالميين".

المصدر: وام
بنك أبوظبي الأول
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