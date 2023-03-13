الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصاعد أزمة «سيليكون فالي»

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع مع تراجع الدولار، في حين دفعت مخاوف أثارها أكبر انهيار لبنك أميركي منذ الأزمة المالية عام 2008 المستثمرين صوب المعدن النفيس الذي يمثل ملاذاً آمناً.

وبحلول الساعة 00.51 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1877.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 3 فبراير شباط في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1882.10 دولار للأوقية. وتدخل المسؤولون الأميركيون لكبح التداعيات المالية لإفلاس بنك سيليكون فالي قائلين إن جميع المودعين يستطيعون التصرف في ودائعهم اعتباراً من اليوم الاثنين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 20.63 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 961.87 دولار للأوقية كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1385.56 دولار للأوقية.