الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف الأسواق من أزمات بالبنوك

حقل نفط في الولايات المتحدة
13 مارس 2023 16:12

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين وكذلك الأسهم، إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن انتعاش الطلب الصيني قدم بعض الدعم.

وبحلول الساعة 10.01 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار، أو 1.7 بالمئة، إلى 81.34 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.40 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 75.28 دولار للبرميل. وأدت المخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي إلى عمليات بيع في الأصول الأميركية بداية الأسبوع.

أخبار ذات صلة
الذهب فوق 1900 دولار وسط آمال بتوقف رفع الفائدة
النفط يهبط وسط قلق بأسواق المال

وتراجع قطاع البنوك على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 5.7 بالمئة بعد أن خسر 3.8 بالمئة يوم الجمعة. وبدأت السلطات الأميركية إجراءات طارئة أمس الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

ومعنويات السوق هشة إذ زادت المخاوف من توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حسبما قال محللون في (إيه.إن.زد بنك) في مذكرة صباح اليوم الاثنين. ويجعل تراجع الدولار النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار الخام.

المصدر: رويترز
بنك سيليكون فالي
أسعار النفط
البنك المركزي الأميركي
البنوك الأميركية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
جانب من مجسمات المشروع الجديد لـ«الدار العقارية»
الاقتصادي
مشروع جديد لـ«الدار العقارية» في الشامخة
اليوم 15:06
أحمد الخطيب يتحدث في المؤتمر الصحفي
الاقتصادي
إطلاق المرحلة الثانية من مدينة «إكسبو»
اليوم 15:02
بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»
الرياضي
بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»
اليوم 15:00
منتجات في معرض رمضان والعيد
الاقتصادي
«سيدات أعمال أبوظبي» يستضيف معرض رمضان والعيد
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©